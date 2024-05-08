Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование

Фото: россияне обстрелили три ТЭС в Украине 8 мая (Getty Images)

Российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении. Как отметили в ДТЭК, это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетики погибли.