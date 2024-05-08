Россия атаковала три украинских ТЭС: серьезно повреждено оборудование
Российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции. Оборудование станций было повреждено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ДТЭК, это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. В результате атак был ранен 51 работник, три энергетики погибли.
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Этой ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Известно, что оккупанты выпустили ракеты со стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".
Под ударом врага была энергетика. В Министерстве энергетики сообщили, что были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях - Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
Россия также направила ракеты в Киев. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.
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