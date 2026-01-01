Российские "Молнии" попали в жилую многоэтажку на Сумщине

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал начальник Новогород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook.

Так, Александр Селиверстов сообщил о чрезвычайной ситуации в Семеновке. С обеда город подвергается атакам российских дронов. Враг использует FPV-дроны и ударные беспилотники типа "Молния".

По словам чиновника, в Семеновке зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. Самый серьезный удар в 17:15 пришелся на жилую многоэтажку. Пострадало остекление окон, к счастью, люди не пострадали.

Начальник администрации призвал всех жителей оставаться в укрытиях во время тревог и соблюдать меры безопасности.

"Россия - страна-террорист", - подчеркнул Александр Селиверстов.