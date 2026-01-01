Российские "Молнии" попали в жилую многоэтажку на Сумщине
1 января приграничные районы Сумской области подверглись атакам российских дронов и ударных беспилотников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Новогород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook.
Так, Александр Селиверстов сообщил о чрезвычайной ситуации в Семеновке. С обеда город подвергается атакам российских дронов. Враг использует FPV-дроны и ударные беспилотники типа "Молния".
По словам чиновника, в Семеновке зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. Самый серьезный удар в 17:15 пришелся на жилую многоэтажку. Пострадало остекление окон, к счастью, люди не пострадали.
Начальник администрации призвал всех жителей оставаться в укрытиях во время тревог и соблюдать меры безопасности.
"Россия - страна-террорист", - подчеркнул Александр Селиверстов.
Ситуация на Сумщине
Россия продолжает активные боевые действия у границы Сумской области. Противник пытается расширить контролируемые территории и создать так называемую "буферную зону" в приграничных районах Сумщины.
В области регулярно фиксируют обстрелы населенных пунктов. Враг применяет артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, беспилотники и авиационные бомбы.
Например, 17 декабря в результате попадания в Ковпаковском районе Сум была повреждена гражданская инфраструктура.
Также мы рассказывали об условиях, в которых приходится работать энергетикам в Сумской области, подробно - в интервью РБК-Украина.