Российские "Молнии" попали в жилую многоэтажку на Сумщине

Сумская область, Четверг 01 января 2026 20:50
Российские "Молнии" попали в жилую многоэтажку на Сумщине Иллюстративное фото: ликвидация последствий дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

1 января приграничные районы Сумской области подверглись атакам российских дронов и ударных беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Новогород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook.

Так, Александр Селиверстов сообщил о чрезвычайной ситуации в Семеновке. С обеда город подвергается атакам российских дронов. Враг использует FPV-дроны и ударные беспилотники типа "Молния".

По словам чиновника, в Семеновке зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. Самый серьезный удар в 17:15 пришелся на жилую многоэтажку. Пострадало остекление окон, к счастью, люди не пострадали.

Начальник администрации призвал всех жителей оставаться в укрытиях во время тревог и соблюдать меры безопасности.

"Россия - страна-террорист", - подчеркнул Александр Селиверстов.

Ситуация на Сумщине

Россия продолжает активные боевые действия у границы Сумской области. Противник пытается расширить контролируемые территории и создать так называемую "буферную зону" в приграничных районах Сумщины.

В области регулярно фиксируют обстрелы населенных пунктов. Враг применяет артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, беспилотники и авиационные бомбы.

Например, 17 декабря в результате попадания в Ковпаковском районе Сум была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мы рассказывали об условиях, в которых приходится работать энергетикам в Сумской области, подробно - в интервью РБК-Украина.

