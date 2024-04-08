МВД показало фото последствий российского удара по многоэтажке в Селидово

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла удар по многоэтажке в Селидово Донецкой области. В результате атаки пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Пожарные ликвидировали пожар в разрушенной квартире на пятом этаже дома. Известно о по меньшей мере 5 раненых.

Работники ГСЧС спасли 4 жителей дома, в том числе 1 ребенка, которые не могли самостоятельно покинуть помещение.

Отмечается, что в результате удара произошло разрушение перекрытия между 5 и 6 этажами, возник пожар квартиры на 5 этаже.

"Сегодня днем враг нанес удар по 9-этажному жилому дому в Селидово", - пишет ведомство.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня россияне атаковали Полтавскую общину. Глава области Филипп Пронин сообщил, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов. Позже стало известно об еще одном раненом человеке в Белополье.

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