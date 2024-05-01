ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Калиново в Донецкой области: есть жертва и раненые (фото)

Донбасс, Среда 01 мая 2024 12:59
UA EN RU
Оккупанты обстреляли Калиново в Донецкой области: есть жертва и раненые (фото) Фото: оккупанты обстреляли село Калиново в Донецкой области 1 мая (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Один человек погиб и два ранены в результате обстрела села Калиново Новогродовской общины Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек", - рассказал он.

Окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаются.

Последствия обстрела села Калиново Донецкой области 1 мая (t.me/VadymFilashkin)

Ситуация на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.

В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.

Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.

В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.

Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше