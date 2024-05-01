Оккупанты обстреляли Калиново в Донецкой области: есть жертва и раненые (фото)

Один человек погиб и два ранены в результате обстрела села Калиново Новогродовской общины Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек", - рассказал он.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.

В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.

Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.

В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.

Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.