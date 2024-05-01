Оккупанты обстреляли Калиново в Донецкой области: есть жертва и раненые (фото)
Один человек погиб и два ранены в результате обстрела села Калиново Новогродовской общины Донецкой области.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек", - рассказал он.
Окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаются.
Последствия обстрела села Калиново Донецкой области 1 мая (t.me/VadymFilashkin)
Ситуация на фронте
В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.
В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.
Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.
В Украине на фронте на протяжении суток произошло 122 боевых столкновения. Враг активно давит на позиции защитников на Авдеевском направлении.
В частности, в Донецкой области российские войска могут начать наступление со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении города Торецк, чтобы дополнить наступательные операции возле города Часов Яр.
Кроме того, впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.
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