РФ вчера обстреляла Орехов в Запорожской области: один человек погиб, еще трое ранены

Российские войска вчера, 19 июля, обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру .

Обстрел Орехова

19 июля 2023 года в результате очередного обстрела Орехова ранены четверо местных жителей.

"Один из них от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Запорожскому району

В ночь на 20 июля 2023 года российские военные из ЗРК С-300 нанесли не менее 5 ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района.

Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/zap.gp.gov.ua)

"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением", - пишет прокуратура.

Информация о пострадавших уточняется. Сейчас начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно россияне атаковали Степногорск в Запорожской области, пострадали 7 человек. Также российские оккупанты ночью 15 июля атаковали Запорожье. В результате атаки пострадал мужчина.