РФ вчера обстреляла Орехов в Запорожской области: один человек погиб, еще трое ранены
Российские войска вчера, 19 июля, обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.
Обстрел Орехова
19 июля 2023 года в результате очередного обстрела Орехова ранены четверо местных жителей.
"Один из них от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Запорожскому району
В ночь на 20 июля 2023 года российские военные из ЗРК С-300 нанесли не менее 5 ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района.
Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/zap.gp.gov.ua)
"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением", - пишет прокуратура.
Информация о пострадавших уточняется. Сейчас начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Ситуация в Запорожской области
Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.
Недавно россияне атаковали Степногорск в Запорожской области, пострадали 7 человек. Также российские оккупанты ночью 15 июля атаковали Запорожье. В результате атаки пострадал мужчина.
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