Авиаудар по селу в Харьковской области: погибла женщина, пострадал еще один ребенок

В результате удара РФ по сельсовету в Харьковской области пострадали двое детей, полиция также обнаружила тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Отмечается, что россияне направили авиабомбу по сельскому совету в Малом Бурлуке.

"Ранения получили двое детей. 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища", - пишет МВД.

Фото: Последствия удара (facebook.com/mvs.gov.ua)

Также во время осмотра места попадания полиция обнаружила тело женщины. Ее личность устанавливается.

Удар по Купянску

Правоохранители сообщили, что в Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

"На месте работают профильные службы", - добавили в МВД.

Что предшествовало

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российская армия обстреляла село Малый Бурлук в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал ребенок.

Синегубов добавил, что оккупанты ударили по административному зданию.