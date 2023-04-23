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Россияне за сутки обстреляли две общины Сумской области

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Сумская область, Воскресенье 23 апреля 2023 21:36
Россияне за сутки обстреляли две общины Сумской области Фото: россияне атаковали Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне осуществили обстрелы 2 пограничных общин - Хотинской и Белопольской.

По территории Белопольской громады враг совершил минометный обстрел - 5 прилетов.

Хотинскую громаду россияне также обстреляли из минометов. Всего на территории громады было зафиксировано 6 прилетов.

В администрации сообщили, что за сутки в Сумской области было зафиксировано 11 прилетов.

"Дополнительно информируем, что с 07.00 утра по территории Белопольской громады был минометный обстрел - 5 прилетов", - добавили в ОГА.

Напомним, на днях в результате российского обстрела Сумской области был ранен один человек.

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Война России против Украины Сумская область
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