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Россияне обстреляли Чернигов ракетой "Искандер", - ОВА

Фото: россияне обстреляли Чернигов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные для сегодняшнего удара по Чернигову использовали ракету типа "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВД Вячеслава Чауса.

"В результате ракетного удара врагом ракетой "Искандер" есть 7 погибших и 128 человек обратилось за получением медицинской помощи. У большинства это амбулаторная помощь, после которой люди ушли домой", - сообщил глава ОВА.

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, что сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Министр внутренних дел Украины прибыв на место происшествия, сообщил, что правоохранители оцепили двор в центре Чернигова, где произошел "прилет" российской ракеты. В городе документируют военное преступление Российской Федерации

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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