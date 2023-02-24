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Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: ранен и разрушен

Фото: Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали Часов Яр в Донецкой области. В результате вражеского обстрела был ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Россияне совершают обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности Часов Яр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град".

"Большинство прилетов было между городом и селом Калиновка. Есть раненые, а также поврежденные здания", - добавил Ермак.

Напомним, что украинские военные продолжают наносить удары по вражеской пехоте в Бахмуте (Донецкая область), несмотря на постоянные "прилеты" по городу.

Армия РФ продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.

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