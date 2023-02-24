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Росіяни обстріляли Часів Яр у Донецькій області: є поранений та руйнування

Фото: Росіяни обстріляли Часів Яр у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 24 лютого, російські військові атакували Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок ворожого обстрілу було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни здійснюють обстріли в Донецькій області, під їх прицілом, зокрема Часів Яр", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".

"Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що українські військові продовжують завдавати ударів по ворожій піхоті в Бахмуті (Донецька область), попри постійні "прильоти" по місту.

Армія РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. Від початку вторгнення окупанти пошкодили та знищили 86 870 тисяч будинків в регіоні.

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