Несмотря на "прилеты". В ГПСУ показали, как пограничники наносят удары по врагу в Бахмуте
Украинские военные продолжают наносить удары по вражеской пехоте в Бахмуте (Донецкая область), несмотря на постоянные "прилеты" по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пограничники-минометчики бьют по пехоте врага и помогают собратьям отбивать штурм, несмотря на "прилеты", - говорится в сообщении ведомства.
На видео, снятом пограничниками, видно, что украинские военные ведут огневую работу по оккупантам, и через некоторое время по минометной позиции враг наносит ответный удар. Однако, несмотря на это, бойцы ГПСУ продолжают свою боевую задачу.
Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляет на полях и не пускают назад живыми.
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