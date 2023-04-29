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С авиации и вертолетов. РФ атаковала приграничье Черниговской и Сумской области

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Черниговская область, Сумская область, Суббота 29 апреля 2023 08:48
С авиации и вертолетов. РФ атаковала приграничье Черниговской и Сумской области Фото: РФ еще 11 раз атаковала приграничье Черниговской и Сумской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска снова обстреливали приграничье Черниговской и Сумской области. За последнее время было зафиксировано 11 вражеских атак из авиации, вертолетов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"С 21:00 28 апреля до 08:00 29 апреля российские войска обстреляли пограничные Черниговской и Сумской области еще 11 раз. Применяли управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ракеты с вертолета", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 апреля военные РФ также атаковали пограничные территории Сумской области, было зафиксировано 60 "прилетов".

Добавим, до этого российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

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