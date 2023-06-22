Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области: среди раненых ребенок

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области вчера вечером, 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек сильно испугался", - заявил Добряк.

По его словам, войска РФ обстреляли частный сектор города в 21:20. Он также подчеркнул, что Покровск, вероятно, был обстрелян с использованием крылатой ракеты.

Обстрелы Покровска Донецкой области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливают Покровский район Донецкой области. Так, в воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС, в результате чего Покровский район Донецкой области остался без электроснабжения.

Также российские войска в ночь на 18 февраля нанесли ракетный удар по Покровску. Вследствие атаки повреждены жилые дома, учебные учреждения и центральная площадь города.