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Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области: среди раненых ребенок

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Четверг 22 июня 2023 00:39
Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области: среди раненых ребенок Фото: оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области вчера вечером, 21 июня. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Об этом заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Легкие ранения получили четыре человека, среди них ребенок 2011 года рождения у него ранены стопы. Еще один пожилой человек сильно испугался", - заявил Добряк.

По его словам, войска РФ обстреляли частный сектор города в 21:20. Он также подчеркнул, что Покровск, вероятно, был обстрелян с использованием крылатой ракеты.

Обстрелы Покровска Донецкой области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливают Покровский район Донецкой области. Так, в воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС, в результате чего Покровский район Донецкой области остался без электроснабжения.

Также российские войска в ночь на 18 февраля нанесли ракетный удар по Покровску. Вследствие атаки повреждены жилые дома, учебные учреждения и центральная площадь города.

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Покровск Донецкая область ракетный удар Вторжение России в Украину
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