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Мест не хватает. Россияне на фоне больших потерь обустраивают новые госпитали

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Запорожская область, Воскресенье 16 апреля 2023 20:04
Мест не хватает. Россияне на фоне больших потерь обустраивают новые госпитали Фото: россияне обустраивают госпитали на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации продолжают обустраивать госпитали на оккупированных территориях. Сейчас они развернули госпиталь на базе школьного спортзала в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. В результате этого противник использует гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях", - сообщили в Генштабе.

Так, по данным штаба, в селе Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

"По состоянию на 15 апреля на лечении находились около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести", - добавили военные.

Напомним, мы сообщали, что российские военные обустраивают госпитали в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях и запрещают оказывать помощь гражданским.

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