"Чего мы сюда полезли?". Оккупанты не понимают, почему воюют в Украине (перехват)

Российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят сбежать домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский военный эмоционально жалуется жене на командование, войну и свое положение.

"На**й мы сюда полезли? На**й эта страна? В карманах земля, в трусах земля. Весь в грязи, как чмо. От консервов уже тошнит", - заявил оккупант.

Он рассказал, что находится в селе Шипиловка Луганской области, где постоянно ведутся бои. Однако его командование даже не знает, где он и жив ли вообще.

Оккупант надеется, что его сменят на фронте и он сможет бежать в Россию.