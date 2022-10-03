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"Чего мы сюда полезли?". Оккупанты не понимают, почему воюют в Украине (перехват)

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 14:16
"Чего мы сюда полезли?". Оккупанты не понимают, почему воюют в Украине (перехват) Фото: оккупанты не понимают, почему воюют против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты не понимают, почему РФ воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят сбежать домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский военный эмоционально жалуется жене на командование, войну и свое положение.

"На**й мы сюда полезли? На**й эта страна? В карманах земля, в трусах земля. Весь в грязи, как чмо. От консервов уже тошнит", - заявил оккупант.

Он рассказал, что находится в селе Шипиловка Луганской области, где постоянно ведутся бои. Однако его командование даже не знает, где он и жив ли вообще.

Оккупант надеется, что его сменят на фронте и он сможет бежать в Россию.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 320 российских оккупантов, а также самолет и вертолет. Всего с начала войны Россия уже потеряла около 60 430 своих военных.

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