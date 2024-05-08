РФ через молодежь пытается сорвать мобилизацию в Сумской области: подробности от ОВА

Россияне пытаются сорвать процесс мобилизации в Украине и в частности в Сумской области. Для этого привлекают молодежь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

В администрации уточнили, что враг активно работает, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, и в частности и в Сумской области.

"В регионе, спецслужбы РФ через специальные Telegram-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - сообщили в ОВА.

Поэтому было принято решение Совета обороны по подготовке рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.

Также Совет обороны обратился к жителям Сумской области с просьбой обратить внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети.