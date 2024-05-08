РФ через молодь намагається зірвати мобілізацію в Сумській області: подробиці від ОВА

Росіяни намагаються зірвати процес мобілізації в Україні і зокрема в Сумській області. Для цього залучають молодь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

В адміністрації уточнили, що ворог активно працює, щоб зірвати мобілізацію в Україні, і зокрема й у Сумській області.

"У регіоні, спецслужби РФ через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання з дискредитації влади та зриву процесу мобілізації", - повідомили в ОВА.

Тож було ухвалено рішення Ради оборони щодо підготовки рекомендації для закладів освіти та батьків школярів і студентів щодо запобігання можливій участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби.

Також Рада оборони звернулася до жителів Сумської області з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їхні діти.