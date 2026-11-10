Россияне пытаются "заморозить" Кривой Рог, город под массированной атакой дронов
Вечером 10 ноября Кривой Рог оказался под массированной атакой русских дронов. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, атака продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По словам Вилкула, город атакуют вражеские беспилотники, а их целями являются объекты критической инфраструктуры. В воздухе остаются еще дроны.
Глава облсовета Николай Лукашук считает, что россияне пытаются заморозить Кривой Рог.
Жителей призвали оставаться в укрытиях к отбою тревоги. Информации о попадании и последствиях атаки пока нет.
Энергетика стала главной целью России в последние дни. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, в том числе на Днепропетровщине. По данным Укрэнерго, из-за повреждения света не было потребителей в шести областях.
Днепропетровщина оказывается под ударами почти каждый день. 8 ноября российский дрон попал в дом в пригороде Днепра: один человек погиб, еще трое получили ранения, а на месте вспыхнул пожар. В тот же день в результате ночной атаки на энергетику без света остались более 600 тысяч потребителей в области.