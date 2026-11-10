Россияне пытаются "заморозить" Кривой Рог, город под массированной атакой дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Жителей призвали оставаться в укрытиях к отбою тревоги. Информации о попадании и последствиях атаки пока нет.

По словам Вилкула, город атакуют вражеские беспилотники, а их целями являются объекты критической инфраструктуры. В воздухе остаются еще дроны.

Энергетика стала главной целью России в последние дни. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, в том числе на Днепропетровщине. По данным Укрэнерго, из-за повреждения света не было потребителей в шести областях.

Днепропетровщина оказывается под ударами почти каждый день. 8 ноября российский дрон попал в дом в пригороде Днепра: один человек погиб, еще трое получили ранения, а на месте вспыхнул пожар. В тот же день в результате ночной атаки на энергетику без света остались более 600 тысяч потребителей в области.