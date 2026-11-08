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РФ ударила по дому в пригороде Днепра: есть погибший, под завалами могут быть люди

11:32 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
РФ ударила по дому в пригороде Днепра: есть погибший, под завалами могут быть люди Фото: повреждено в результате обстрела здание, на месте возник пожар (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Российские войска атаковали беспилотником пригород Днепра. В результате удара погиб один человек, еще один получил ранения. Также разрушен по меньшей мере один частный дом, на месте загорелся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг ударил беспилотником по пригороду Днепра. Загорелся пожар. Разрушен по меньшей мере один частный дом", - написал он.

Ганжа добавил, что, по предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате российской атаки погиб и ранен. На месте продолжается ликвидация последствий удара.

Напомним, 8 ноября российские войска атаковали Одессу . Под ударом оказались административное здание, нежилое помещение и склад с продовольственными товарами, где после попадания вспыхнул пожар. Также в результате обстрела погиб человек.

Кроме того, вечером 7 ноября российский беспилотник атаковал жилую застройку Хмельницкого . В результате удара повреждены частные дома и выбиты окна в многоэтажках. Также пострадал один человек.

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