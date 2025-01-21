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Россияне начали чаще обстреливать две приграничные области: в ВСУ назвали причину

Вторник 21 января 2025 07:18
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Россияне начали чаще обстреливать две приграничные области: в ВСУ назвали причину Фото: захватчики увеличили количество ударов авиабомбами (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ начала чаще атаковать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Таким образом агрессор пытается распылить Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

Представитель Оперативного командования "Север", полковник Вадим Мысник заявил, что российские войска усилили удары по Сумской и Черниговской областях, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб.

Таким образом враг пытается заставить украинские войска оборонять всю пограничную зону.

Ситуация на фронте

На фронте российско-украинской войны продолжает складываться напряженная ситуация.

За минувшие сутки произошло более 150 боевых столкновений, больше всего - в районе Покровска.

Тем временем в Курской области украинские войска отбили массированный штурм россиян.

А командование РФ все чаще отправляет личный состав в "мясные" штурмы.

Полковник Мысник отметил, что российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, которыми она атакует Украину.

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