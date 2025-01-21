Россияне начали чаще обстреливать две приграничные области: в ВСУ назвали причину

Армия РФ начала чаще атаковать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Таким образом агрессор пытается распылить Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".