Россияне начали чаще обстреливать две приграничные области: в ВСУ назвали причину
Армия РФ начала чаще атаковать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Таким образом агрессор пытается распылить Силы обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
Представитель Оперативного командования "Север", полковник Вадим Мысник заявил, что российские войска усилили удары по Сумской и Черниговской областях, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб.
Таким образом враг пытается заставить украинские войска оборонять всю пограничную зону.
Ситуация на фронте
На фронте российско-украинской войны продолжает складываться напряженная ситуация.
За минувшие сутки произошло более 150 боевых столкновений, больше всего - в районе Покровска.
Тем временем в Курской области украинские войска отбили массированный штурм россиян.
А командование РФ все чаще отправляет личный состав в "мясные" штурмы.
Полковник Мысник отметил, что российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, которыми она атакует Украину.
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