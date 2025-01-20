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Россияне меняют характеристики и маршруты ударных дронов, - ОТГ "Северск"

Украина, Понедельник 20 января 2025 13:01
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Россияне меняют характеристики и маршруты ударных дронов, - ОТГ "Северск" Фото: Россия меняет характеристики и маршруты ударных дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов, которыми она атакует Украину.

Об этом заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Конечно, меняются и технические характеристики применяемых беспилотников. Они постоянно совершенствуются как со стороны врага, так и наши средства противодействия радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

Спикер сообщил, меняются маршруты захода дронов, в частности с территории Курской и Брянской областей.

"Также враг меняет маршруты захода. Они стратегически определены, прежде всего, с территории Курской области. Также мы видим, с территории Брянской области фиксировались заходы. Они меняют высоту, меняют маршруты", - сказал он.

Как сообщил Мисник, мобильно-огневые группы Сил обороны наносят максимальное поражение на определенных эшелонах обороны, чтобы не допускать пролета вражеских дронов вглубь территории Украины.

Напомним, в декабре командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы.

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