Россияне провели за день около 100 атак, враг рвется на Покровск, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных (2 ракеты), 32 авиационных удара (48 КАБ) и 498 ударов дронами-камикадзе, а также 2462 раза обстреляли позиции ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. С начала суток враг совершил 11 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

За текущие сутки на этом направлении потери агрессора составили 90 человек живой силы и 36 единиц военной техники. В частности, уничтожены и повреждены четыре российских танка, семь артситем, 15 автомобилей, бронемашина и единица специальной техники.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают три атаки противника в сторону Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Ситуация контролируемая. Враг уже получил жесткий отпор вблизи Глушковки и Петропавловки, и подсчитывает свои потери.

На Лиманском направлении сегодня наши войска отражали 11 атак противника на направлениях Нововодяное - Макеевка; Площанка - Невское; Залиман - Макеевка Голиково - Невское - семь штурмов отбиты, еще четыре атаки продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении количество боевых столкновений достигло восьми. Кроме Спирного, где оккупанты трижды потерпели неудачу, противник, с тем же успехом, пытался наступать вблизи Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз попытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники отбили пять атак, продолжаются бои в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 12. Десять из них отбиты, еще две продолжаются, враг атакует неподалеку от села Зализне.

На Покровском направлении продолжаются девять атак россиян в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Прогресс и Новоселовка Первая. Еще 24 попытки захватчиков продвинуться вперед остановлены.

Общие потери врага на этом направлении сегодня предварительно составили 329 российских оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 14 единиц вооружения и военной техники, среди которых самолет-штурмовик Су-25 и танк. Еще один танк и шесть орудий значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону наших войск. Продолжаются два боевых столкновения на направлении Старомихайловка - Красногоровка. Шесть атак оккупантов наши воины отбили у Константиновки и той же Красногоровки.

На других направлениях ситуация без особых изменений.