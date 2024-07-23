ВСУ уничтожили уже 16 000 боевых бронированных машин оккупантов: потери армии РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За сутки 22 июля воины ВСУ уничтожили 1220 окупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 568980 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 568 980 (+1220) человек ликвидировано;
- танков – 8288 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 16000 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 15694 (+57) ед;
- РСЗО – 1125 (+2) ед.;
- средства ПВО – 901 (+1) ед;
- самолетов – 361 ед;
- вертолетов – 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12511 (+36) ед;
- крылатые ракеты – 2401 ед.;
- корабли/катера - 28 ед;
- подлодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21202 (+64) ед;
- специальная техника – 2640 (+3) ед.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются.
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