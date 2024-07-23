Росіяни провели за день близько 100 атак, ворог рветься на Покровськ, - Генштаб

Ворожі обстріли

Протягом доби російські окупанти завдали два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також 2462 рази обстріляли позиції ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак у напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе й Вовчанськ.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 90 осіб живої сили та 36 одиниць військової техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено чотири російські танки, сім артситем, 15 автомобілів, бронемашина та одиниця спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки та Петропавлівки, й підраховує свої втрати.

На Лиманському напрямку сьогодні наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень сягнула восьми. Крім Спірного, де окупанти тричі зазнали невдачі, противник, із тим же успіхом, намагався наступати біля Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку впродовж поточної доби ворог сім разів спробував прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили п’ять атак, тривають бої у районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві тривають, ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутися вперед зупинено.

Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 і танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівка - Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки і тієї ж Красногорівки.

На інших напрямках ситуація не зазнала особливих змін.