В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Дроны на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный.

Военные также сообщили о дронах в северной и западной части Николаевской области, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, БпЛА движутся в южной части Винницкой области северо-западным курсом.

Также дроны обнаружены в северной части Одесской области, направляются курсом на Винницкую область.

Воздушные силы сообщают о движении беспилотников из Херсонской области курсом в направлении Николаевской области.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксированы от 15 до 20 вражеских беспилотников.

Дроны также обнаружены в южной части Винницкой области, двигаются на запад.

Кроме того, БпЛА движутся в северной части Одесской области, курс северо-западный.

Позже беспилотники также были обнаружены в Николаевской области, движутся северо-западным курсом.

Также дроны двигались на границе Николаевской и Кировоградской областей на север.

Сначала военные сообщали, что БпЛА двигаются в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

Ситуация на фронте

С начала суток на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на двух направлениях в Донецкой области.

Около 22:00 в Сумах прогремел взрыв, после чего в городе частично исчезла электроэнергия.

Военный эксперт Александр Мусиенко не исключает, что россияне готовят новый масштабный обстрел Украины. Вероятно агрессор будет атаковать гражданскую инфраструктуру.

В ночь на среду, 18 сентября, украинские военные взорвали большой склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области РФ. На нем хранились многие тонны снарядов и ракет, которыми агрессор планировал обстреливать Украину.

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