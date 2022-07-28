РФ продовжує красти українське продовольство: вже вивозять насіння соняшнику
Росія продовжує красти українське продовольство. Окупанти вивозять із захоплених районів України не тільки пшеницю, а й соняшник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC".
Повідомляється, що оголошення про вивезення соняшнику з окупованих українських територій публікують, в числі іншого, в закритому чаті в WhatsApp на 500 учасників.
"Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло", "Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв і прольотів немає, спокійно. Скрізь Російські блокпости. Машини скрізь по зеленій", - наводять журналісти BBC приклади оголошень.
Перевізників для вивезення українського соняшнику шукають не тільки в закритих, але і у відкритих телеграм-чатах з пошуку зерновозів, зазначає видання.
З України насіння соняшнику вивозять на підприємства у Воронезькій і Ростовській областях, а також в Краснодарському краї. Серед адрес в чатах з перевезення згадується завод у Воронезькій області, що входить до групи "Благо" і підприємства агропромислових груп Росії - "Південь Русі" в Ростовській області.
При цьому про які саме обсяги соняшнику, який вивозять в РФ, йдеться, незрозуміло.
Нагадаємо, за даними американської групи дослідників ISRP, Росія організувала системну програму грабежу, націлену на українські національні активи - в першу чергу сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, що використовуються при їх виробництві та переробці.
Згідно зі звітом дослідників, Росія вже вкрала півмільйона тонн зерна і 11 тисяч тонн металу. Ще 28 тисяч тонн металу очікують своєї черги на відправку.