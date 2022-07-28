РФ продовжує красти українське продовольство: вже вивозять насіння соняшнику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Російську службу BBC ".

Повідомляється, що оголошення про вивезення соняшнику з окупованих українських територій публікують, в числі іншого, в закритому чаті в WhatsApp на 500 учасників.

"Насіння. Чернігівка (Запорізька область). Ростов-на-Дону. Возити багато, машини на коло", "Супровід транспорту забезпечуємо. Боїв і прольотів немає, спокійно. Скрізь Російські блокпости. Машини скрізь по зеленій", - наводять журналісти BBC приклади оголошень.

Перевізників для вивезення українського соняшнику шукають не тільки в закритих, але і у відкритих телеграм-чатах з пошуку зерновозів, зазначає видання.

З України насіння соняшнику вивозять на підприємства у Воронезькій і Ростовській областях, а також в Краснодарському краї. Серед адрес в чатах з перевезення згадується завод у Воронезькій області, що входить до групи "Благо" і підприємства агропромислових груп Росії - "Південь Русі" в Ростовській області.

При цьому про які саме обсяги соняшнику, який вивозять в РФ, йдеться, незрозуміло.