РФ агитирует школьников оккупированного Старобельска идти на войну, - ЦНС
Россия агитирует школьников временно оккупированного Старобельска Луганской области идти на войну против Украины. За это враг обещает деньги и соцпакеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр национального сопротивления (ЦНС).
В частности, страна-агрессор предлагает заработок в размере более 2 млн рублей в год, а также полный социальный пакет каждому, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ.
"Вроде бы ничего странного в России, но такие открытки распространяют в школе временно оккупированного Старобельска в Луганской области", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что здесь оккупанты ведут агрессивную кампанию по мобилизации в армию РФ среди школьников. Враг манипулирует сознанием детей, подавая войну как почетный долг и путь к так называемому "героизму".
"Они навязывают идею, что участие в войне - это возможность "защищать родину", скрывая реальную цель - использовать молодежь как пушечное мясо в агрессивной войне против Украины. Особенно цинично это выглядит на фоне того, что подростков привлекают к пропаганде войны , еще до достижения совершеннолетия", - отметил информационный ресурс.
В конце публикации Центр национального сопротивления предупредил, что всех, кто пошел на сотрудничество с российскими оккупационными властями, ждет ответственность.
Напомним, что по данным ЦНС, Россия вдвое увеличивает планы по милитаризации детей на оккупированных территориях Украины. В частности, 2 сентября в казармы Нахимовского училища в Мариуполе заселилось 240 детей от 10 до 13 лет. Однако в 2025 году их количество должно уже составлять 560 человек.
Ранее РБК-Украина сообщало, что ученики средних школ, которые в оккупации, теперь обязаны носить униформу в послевоенном стиле. Данная инициатива утверждена так называемым "законом" России.
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