Россияне пытались от имени ГУР "вбросить" в СМИ статью для создания паники в Украине, - Стратком

В одно из одесских изданий поступило электронное письмо якобы от Главного управления разведки Минобороны, в котором изложен ряд ложных утверждений о ситуации на фронте и полномочиях представителей ТЦК.

Письмо якобы от ГУР с просьбой опубликовать статью под названием "Пора возвращать свое!" поступило 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн".

В разведке Центру сообщили, что никаких подобных писем не направляли.

Стратком отмечает, что статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации обвиняют руководство страны.

Также в материале утверждается, что якобы:

- военное командование берет на себя полномочия по мобилизации.

- поощряется информирование правоохранительных органов о людях, уклоняющихся от исполнения конституционного долга.

- утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.

"Таким образом пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ. И создать панические настроения и желание покинуть Украину. Распространение псевдостатьи от ГУР не допущено", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.