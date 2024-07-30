Росіяни намагалися від імені ГУР "вкинути" у ЗМІ статтю для створення паніки в Україні, - Стратком

В одне з одеських видань надійшов електронний лист нібито від Головного управління розвідки Міноборони, в якому викладено низку неправдивих тверджень про ситуацію на фронті і повноваження представників ТЦК.

Лист нібито від ГУР з проханням опублікувати статтю під назвою "Настав час повертати своє!" надійшов 26 липня на електронну адресу інтернет-видання "Одессаонлайн".

У розвідці Центру повідомили, що жодних подібних листів не направляли.

Стратком зауважує, що стаття має явні ознаки російського "вкиду", адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації звинувачують керівництво країни.

Також у матеріалі стверджується, що нібито:

- військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації.

- заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку.

- стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов'язаних.

"Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ. Та створити панічні настрої та бажання покинути Україну. Розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено", - йдеться у дописі Центру стратегічних комунікацій.