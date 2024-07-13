Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

В субботу 13 июля на фронте напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении. Также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времовском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Атаки России

В течение суток враг нанес по территории Украины два ракетных удара (применив три ракеты) и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБов.

Кроме того, российские оккупанты задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

В общей сложности, с начала этих суток по состоянию на 22:00 произошло 149 боевых столкновений.

Как сообщают в Генштабе, на Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы недалеко от Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.

На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал позиции ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили десять атак, еще три - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. По уточненной информации, все бои завершились безуспешно для противника.

На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздолевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Защитники украинской земли остановили пять атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника вблизи Григоровки, Андреевки, Часового Яра и Клещеевки. По уточненной информации, в настоящее время продолжаются три атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 227 окупантов, 79 из них - безвозвратно. Также уничтожены три ББМ, одна БМП, один мототранспорт, два БТРа, два автомобиля, один МТ-ЛБ. Кроме этого, повреждены БТР, пять 122-мм гаубиц Д-30, одну противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", боевую бронированную машину и 120-мм миномет", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал позиции украинских войск вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы. По уточненной информации, четыре боя – продолжаются.

На Времивском направлении россияне совершили 18 наступательных действий недалеко от Урожайного, Водяного, Великой Новоселки и Константиновки. Защитники Украины отбили 16 атак, еще две – до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций не имели успеха.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Также в Генштабе ВСУ отметили воинов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, эффективно уничтожающих врага в своей полосе обороны, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.