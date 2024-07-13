Россияне готовят новые подразделения для атак в Волчанске, - ОТГ "Харьков"
Российские оккупанты на Харьковском направлении продолжают наступательные действия. В частности, они готовят новые подразделения для атак в Волчанске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки "Харьков".
По подсчетам военных, всего с начала суток произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск. Сил обороны отразили 5 вражеских атак.
"Враг пытается провести перегруппировку своих подразделений в направлении Липцев и в Волчанске, а также осуществляет подготовку подразделений 153 мсп 47 мсд и 138 ОМСБр 6А к атакам в Волчанске", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что продолжают меры по усилению устойчивости обороны. Вместо этого противник продолжает наносить удары. В группировке зафиксировали 19 вражеских авиационных ударов (43 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое. Также оккупанты нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 487 обстрелов.
Вместе с тем путинские войска несут потери. В Харьковском направлении они составили 112 человек (убитыми и ранеными).
Что касается вооружения и техники, то уничтоженными и поврежденными враг потерял: 2 танка, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобилей, 1 ПВО, 3 единицы специальной техники, 40 БПЛА. Также уничтожены 77 укрытий личного состава врага и 3 стартовых позиции беспилотников.
Наступление РФ на Харьковском направлении
Напомним, 10 мая войска РФ начали наступление на севере Харьковской области. Противнику удалось прорвать границу и добраться до города Волчанск. Но впоследствии ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и остановить движение россиян. Также враг пытался закрепиться в селе Сотницкий Казачок, но недавно стало известно, что ДРГ удалось выбить из населенного пункта.
Добавим, что параллельно этому, в рамках летней кампании российская армия продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности по всей линии фронта.
Детальнее о том, где самая тяжелая ситуация и что поможет украинским воинам сорвать наступление противника, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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