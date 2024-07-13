Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

У суботу, 13 липня, на фронті напруженою ситуація залишилась на Покровському напрямку. Також ворог активний на Харківському, Лиманському і Времівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Атаки Росії

Протягом доби ворог завдав по території України два ракетних удари (застосувавши три ракети) і 57 авіаційних ударів із використанням 103 КАБів.

Крім того, російські окупанти задіяли для ураження 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

Загалом, від початку цієї доби станом на 22:00 відбулося 149 бойових зіткнень.

Як повідомляють у Генштабі, на Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки.

На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував позиції ЗСУ у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі українських підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Оборонці української землі зупинили п’ять атак росіян, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. За уточненою інформацією, на даний момент тривають три атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 227 окупантів, 79 з них - безповоротно. Також знищено три ББМ, одну БМП, один мототранспорт, два БТРи, два автомобіля, один МТ-ЛБ. Крім цього, пошкоджено БТР, п’ять 122-мм гаубиць Д-30, одну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", бойову броньовану машину та 120-мм міномет", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував позиції українських військ поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. За уточненою інформацією, чотири бої - продовжуються.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Захисники України відбили 16 атак, ще дві - досі тривають.

На Придніпровському напрямку всі зусилля окупантів потіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Також у Генштабі ЗСУ відзначили воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога у своїй смузі оборони, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.