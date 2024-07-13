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Россия продолжает точечные атаки и разведку южных регионов Украины, - Силы обороны

Суббота 13 июля 2024 21:32
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Россия продолжает точечные атаки и разведку южных регионов Украины, - Силы обороны Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В течение дня, 13 июля, российские оккупанты проводят точечные атаки и разведку южных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны Юга Украины.

Так, в течение дня противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два вражеских разведывательных дрона "Орлан-10".

Кроме того, военные отметили, что россияне атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М". Запуск произошел с территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки возникло возгорание сухой травы на открытой местности.

Как пишут военные, под вражеским прицелом снова рекреационная и прибрежная зона.

"Это коварно и очень опасно в то время, когда многие отдыхают у моря", - подчеркнули в Силах обороны Юга.

В ведомстве призвали украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.

Напомним, что сегодня, 13 июля, российские оккупанты дронами атаковали спасателей, когда те тушили пожар в Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавший.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия строит унифицированные шахты для пусков ракет типа "Калибр" и "Оникс".

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