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Россияне пытались повесить свой флаг в Торецке. ВСУ помешали, накрыв огнем (видео)

Украина, Воскресенье 09 февраля 2025 13:48
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Россияне пытались повесить свой флаг в Торецке. ВСУ помешали, накрыв огнем (видео) Фото: россияне пытались повесить свой флаг в Торецке 9 февраля, а ВСУ помешали (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытались повесить флаг России над шахтой в Торецке 9 февраля. Но ВСУ накрыли их огнем и помешали осуществить задуманное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".

"Сегодня утром оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке", - говорится в сообщении.

Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии.

"В результате - вражескую триколорную тряпку даже не успели развернуть", - констатировали в ОСГВ "Хортица".

Между тем, по данным военных, другая вражеская штурмовая группа пыталась хоть как-то запихнуть триколор оккупационной армии в город - просто забросили его на здание, как хлам.

"Зато бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое - сбил вражескую триколорную тряпку сбросом ВОГа", - добавили в ВСУ.

Ситуация в районе Торецка

Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Как рассказывали в ОТГ "Луганск", основная задача врага на сейчас - захватить сильные оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в городе - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

Кроме того, в последние дни на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.

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