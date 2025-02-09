Россияне пытались повесить свой флаг в Торецке. ВСУ помешали, накрыв огнем (видео)
Оккупанты пытались повесить флаг России над шахтой в Торецке 9 февраля. Но ВСУ накрыли их огнем и помешали осуществить задуманное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"Сегодня утром оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке", - говорится в сообщении.
Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии.
"В результате - вражескую триколорную тряпку даже не успели развернуть", - констатировали в ОСГВ "Хортица".
Между тем, по данным военных, другая вражеская штурмовая группа пыталась хоть как-то запихнуть триколор оккупационной армии в город - просто забросили его на здание, как хлам.
"Зато бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое - сбил вражескую триколорную тряпку сбросом ВОГа", - добавили в ВСУ.
Ситуация в районе Торецка
Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.
Как рассказывали в ОТГ "Луганск", основная задача врага на сейчас - захватить сильные оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в городе - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".
Кроме того, в последние дни на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.
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