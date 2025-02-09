Росіяни намагались повісити свій прапор у Торецьку. ЗСУ завадили, накривши вогнем (відео)

Окупанти намагалися повісити прапор Росії над шахтою у Торецьку 9 лютого. Але ЗСУ накрили їх вогнем та завадили здійснити задумане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

Тим часом, за даними військових, інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто - просто закинули його на будівлю, як непотріб.

"В результаті - ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути", - констатували в ОСУВ "Хортиця".

"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі Торецька

Місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Як розповідали в ОТУ "Луганськ", основна задача ворога на зараз - захопити сильні обороні позиції, які у ЗСУ знаходяться в місті - напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".

Крім того, останніми днями на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.

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