оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300: есть жертва
Фото: Оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 (news.pn)
Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.pn.
"Разрушен дом, в котором жили несколько семей. В результате погибла женщина пенсионного возраста", - пишут СМИ.
Также удар был нанесен по одной из школ и университета.
Взрывной волной выбило окна в многоэтажках, частных домах и объектах коммерции.
Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 / News.pn
Напомним, 1 ноября в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
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