ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300: есть жертва

Новина українською →
Николаев, Вторник 01 ноября 2022 08:05
оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300: есть жертва Фото: Оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300 (news.pn)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.pn.

"Разрушен дом, в котором жили несколько семей. В результате погибла женщина пенсионного возраста", - пишут СМИ.

Также удар был нанесен по одной из школ и университета.

Взрывной волной выбило окна в многоэтажках, частных домах и объектах коммерции.

Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 / News.pn

Напомним, 1 ноября в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины
NEWS
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
Резников заявил, что пришло время всему миру предоставить России статус государства-террориста
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне