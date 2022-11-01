оккупанты ночью атаковали Николаев ракетами С-300: есть жертва

Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.pn.

"Разрушен дом, в котором жили несколько семей. В результате погибла женщина пенсионного возраста", - пишут СМИ. Также удар был нанесен по одной из школ и университета. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках, частных домах и объектах коммерции. Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300 / News.pn