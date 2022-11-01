Россияне атаковали дронами Полтавскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Россияне атаковали дронами Полтавская область (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела жертв нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты", - отметил чиновник.
Лунин указал, что сейчас на месте работают спасатели. Они укрощают пожар.
Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки оккупантов никто не погиб.
Напомним, 1 ноября в небе над Полтавской областью сбили 3 вражеских БПЛА.
К слову, в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.