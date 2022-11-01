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Россияне атаковали дронами Полтавскую область: в ОВА рассказали о последствиях

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Вторник 01 ноября 2022 04:48
Россияне атаковали дронами Полтавскую область: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Россияне атаковали дронами Полтавская область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область. В результате обстрела жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты", - отметил чиновник.

Лунин указал, что сейчас на месте работают спасатели. Они укрощают пожар.

Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, в результате атаки оккупантов никто не погиб.

Напомним, 1 ноября в небе над Полтавской областью сбили 3 вражеских БПЛА.

К слову, в Николаеве прогремели взрывы. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

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