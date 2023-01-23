Россияне могут вновь пойти в наступление на Купянском направлении, - ГУР

В украинской разведке ожидают, что в феврале-марте в Донецкой и Луганской областях активизируются боевые действия. Также враг может пойти в наступление на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью " Укринформ ".

Констатируя тот факт, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войсками "взять" Донбасс до марта, Скибицкий отметил, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях.

Также в разведке видят переброску российских военных из Беларуси.

"Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, - это Купянское направление. Возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", - сказал Скибицкий.