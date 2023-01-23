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Росіяни можуть знову піти у наступ на Куп'янському напрямі, - ГУР

Фото: заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В українській розвідці очікують, що у лютому-березні у Донецькій та Луганській областях активізуються бойові дії. Також ворог може піти у наступ на Куп'янському напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Укрінформ".

Констатуючи той факт, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військом "взяти" Донбас до березня, Скібіцький зазначив, що у лютому-березні розвиватимуться активні бойові дії у Луганській та Донецькій областях.

Також у розвідці бачать перекидання російських військових із Білорусі.

"Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, - це Куп'янський напрям. Можливе й поновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці зазначали, що Путін доручив новому командувачу угрупуванням російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

При цьому, за словами українського президента Володимира Зеленського, новий наступ Росії може бути будь-яким напрямом.

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