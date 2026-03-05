Россияне могли попасть в ловушку: в ВМС раскрыли детали уничтожения вертолета Ка-27

Плетенчук отметил, что украинские воины сбили вражеский вертолет в ночь на 5 марта.

По его словам, ВМС вместе с коллегами сил Сил спецопераций ожидали, что россияне могут применить Ка-27. В частности, враг мог попытаться эвакуировать раненых или подвезти боекомплект. Так все и произошло. В результате вертолет был поражен "как воздушными так и морскими беспилотными силами и средствами".

Спикер ВМС обратил внимание, что все происходило на одной из газодобывающих платформ в Черном море, где враг периодически находится, чтобы вести разведку, выполнять различные задания, навредить украинским защитникам и повлиять на безопасность гражданского судоходства.

"Соответственно, мы планово их (солдат РФ - ред.) оттуда периодически выкуриваем. Но в этот раз события разворачивались для них более драматично. Потому что теперь, даже если там, на одной из этих платформ, кто-то остался, эвакуации они теперь будут ждать долго. Но она будет усложнена именно за счет того, что площадка (на платформе - ред.) сейчас занята уничтоженным вертолетом", - сказал Плетенчук.