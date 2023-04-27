Россия хочет "тихо набрать" на войну еще 400 тысяч военных, - WP

Кремль пытается привлечь еще сотни тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, не вызывая гнева общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Согласно одному из слитых документов Пентагона, в середине февраля российский диктатор Владимир Путин поддержал предложение своих военных "тихо набрать" 400 тысяч дополнительных военнослужащих в течение 2023 года для войны в Украине.

В документе, классифицированном как ежедневное обновление разведданных ЦРУ, указывается, что информация была основана на "отчете сигнальной разведки", что означает, что она была получена путем перехвата или подслушивания переговоров российских военных чиновников.

Россия публично не раскрывает, сколько солдат она отправила в Украину или потеряла там. Но по разным оценкам, в наличии остается около половины из примерно 500 тысяч военнослужащих, направленных или призванных в армию за последние 15 месяцев.

"Необходимость в дополнительных войсках чревата отчуждением российской общественности и дальнейшей дестабилизацией экономики страны, которая и без того находится под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер", - сообщает издание.

Отмечается, что прошлой осенью частичная мобилизация вызвала массовый отток мужчин боевого возраста, истощив как трудовые ресурсы, так и призывной контингент.

Чтобы оградить Путина от обратной реакции и перенаправить любое недовольство населения в сторону от Кремля, нынешние планы предусматривают привлечение губернаторов регионов к организации призывных кампаний, а также продолжение набора мужчин из российских тюрем, согласно другому просочившемуся в сеть документу американской разведки.