В ООН призвали Россию приостановить принудительную мобилизацию и расизм

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Кроме того, Комитет призвал российские власти предоставить компенсацию и гарантии неповторения пострадавшим от мобилизации. Также Комитет зафиксировал факт разжигания со стороны РФ расовой ненависти и распространения расистских стереотипов по отношению к этническим украинцам.

В ведомстве призвали Россию начать расследование заявления о нарушении прав человека, совершенных во время войны в Украине и других вооруженных конфликтов, в которых РФ участвует или "была привлечена". В отчете обратили внимание на нарушения прав человека, совершенные как военными Российской Федерации, так и ее частными военными кампаниями.

Россию призывают пересмотреть закон "О борьбе с экстремистской деятельностью" и статьи Уголовного кодекса по установлению четкого определения "экстремистской деятельности".