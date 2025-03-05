Приостановка военной помощи США не обвалит фронт, но есть нюанс, - ISW
Линия фронта войны в Украине не находится под угрозой неизбежного коллапса из-за приостановления военной помощи со стороны США. Однако последствия паузы со временем станут более острыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Двое американских чиновников отметили изданию ABC News, что около 90% вооружений, которые Соединенные Штаты обязались предоставить Украине в рамках прошлых пакетов т.н. "Программы президентских полномочий" (Presidential Drawdown Authority, PDA) по оборонной поддержке, уже прибыли в страну. В частности, в них входят боеприпасы и противотанковые системы.
По данным издания, остальные 10% вооружений в рамках PDA, все еще должны прибыть в Украину до августа 2025 года. Частные контракты на поставку вооружений между Украиной и американскими компаниями, многие из которых Киев уже оплатил, скорее всего, будут способствовать хотя бы небольшому потоку вооружений в Украину, "по крайней мере на ближайшие годы".
По словам главного редактора украинского оборонного издания Defense Express Олега Каткова, Соединенные Штаты поставляют около 30% вооружений для ВСУ, европейские партнеры поставляют еще 30%, а остальные 40% вооружений Украина производит усилиями собственного оборонпрома.
В ISW отметили, что Украина будет продолжать воевать с тем вооружением, которое она имеет сейчас, с тем вооружениеми, которое предоставили и в дальнейшем будут предоставлять европейские партнеры, а также с тем оружием, которое производит самостоятельно.
"Пауза в предоставлении помощи со стороны администрации Трампа негативно повлияет на способность Украины защищаться и проводить наступательные операции в нынешних темпах. Однако это не приведет к полному развалу фронта в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.
Аналитики Института изучения войны также отметили, что российские войска, вероятно, воспользуются дефицитом украинской техники, как они это сделали во время предыдущего приостановления военной помощи США в начале 2024 года.
"Россияне попытаются воспользоваться паузой в предоставлении помощи со стороны США для дальнейшего продвижения на востоке и юге Украины и чтобы обосновать свои территориальные претензии на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ISW.
Приостановление военной помощи США для Украины
В минувшую пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, лидеры планировали подписать согласованный текст соглашения о контроле над полезными ископаемыми Украины.
Однако во время переговоров в присутствии прессы между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла эмоциональная перепалка. Украинский лидер досрочно покинул Белый дом, запланированное подписание соглашения не состоялось.
4 марта Трамп приостановил предоставление всей помощи США для Украины. На "паузу" поставлены даже вооружения, выделенные еще администрацией Джо Байдена.
Вэнс заявил, что официальный Киев должен вернуться за стол переговоров, поскольку вечно продолжать войну невозможно.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что приостановление соглашения о полезных ископаемых является временным решением. Сначала США и Украина должны подписать соглашение о полезных ископаемых.
Зеленский уже выразил готовность вернуться к переговорам о мире в Украине.
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