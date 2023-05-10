В ОВА показали последствия обстрела фельдшерского пункта в Херсонской области
Российские оккупанты постоянно обстреливают Кизомыс Херсонской области. Вчера враг снова ударил по поселку, уничтожив фельдшерский пункт.
Видео последствий обстрела показал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 10 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"На видео - уничтожен россиянами фельдшерский пункт в Кизомысе", - отметил он.
По его словам, вчера российская артиллерия в очередной раз ударила по селу.
"Террористы снова атаковали гражданскую инфраструктуру - детсад и медпункт. К счастью, из-за этих российских ударов мирные люди не пострадали", - добавил Прокудин.
Напомним, во вторник, 9 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Кизомыс Херсонской области. В результате артиллерийской атаки уничтожен фельдшерский пункт.
Добавим, что российские войска за прошедшие сутки выпустили 354 снаряда по Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.
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