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Оккупанты атаковали жилые кварталы в Донецкой области: есть погибшие (фото)

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Донецкая область, Четверг 09 февраля 2023 14:23
Оккупанты атаковали жилые кварталы в Донецкой области: есть погибшие (фото) Фото: оккупанты атаковали жилые кварталы в Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 8-9 февраля совершили очередные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Под атаку попали жилые кварталы, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, снаряды врага попали по жилым кварталам Бахмута, Семеновки и Плещеевки. Трое мужчин и одна женщина погибли, еще семь граждан получили ранения.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами С-300 по селу Новоэкономическое. В эпицентре атаки оказалась местная церковь, вследствие чего ранен человек.

В результате взрывов повреждено много частных домов, хозяйственных построек и других объектов.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области 8-9 февраля (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты убили двух гражданских и ранили семерых жителей региона.

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