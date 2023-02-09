Оккупанты атаковали жилые кварталы в Донецкой области: есть погибшие (фото)

Российские войска 8-9 февраля совершили очередные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Под атаку попали жилые кварталы, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, снаряды врага попали по жилым кварталам Бахмута, Семеновки и Плещеевки. Трое мужчин и одна женщина погибли, еще семь граждан получили ранения.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами С-300 по селу Новоэкономическое. В эпицентре атаки оказалась местная церковь, вследствие чего ранен человек.

В результате взрывов повреждено много частных домов, хозяйственных построек и других объектов.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области 8-9 февраля (t.me/pgo_gov_ua)