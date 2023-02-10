Оккупанты обстреляли энергетический объект в Криворожском районе: есть раненые
Российские захватчики атаковали энергетический объект в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В ночь на 10 февраля 2023 года военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели ракетный обстрел одного из энергетических объектов Криворожского района", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в результате вражеской атаки ранены два работника предприятия.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в результате вражеских атак энергетики вынуждены постоянно ремонтировать поврежденное оккупантами оборудование, что не всегда позволяет придерживаться опубликованных графиков отключений света.
Украинские защитники сбили 9 российских ракет над Львовской областью во время массированной атаки 10 февраля. При этом в результате атаки в области также есть повреждения.
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