Оккупанты обстреляли энергетический объект в Криворожском районе: есть раненые

Российские захватчики атаковали энергетический объект в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В ночь на 10 февраля 2023 года военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели ракетный обстрел одного из энергетических объектов Криворожского района", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в результате вражеской атаки ранены два работника предприятия.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.