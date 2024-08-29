ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский: самые жестокие бои на Покровском направлении, бригады круглосуточно держат оборону

Четверг 29 августа 2024 18:04
UA EN RU
Сырский: самые жестокие бои на Покровском направлении, бригады круглосуточно держат оборону Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ведет штурмы сразу у нескольких населённых пунктов. Необходимо усиливать позиции украинских военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский у себя в Telegram.

По словам Сырского, последние дни он работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас сложилась наиболее сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.

"Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово", - рассказал Сырский.

Головком отметил, что там бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Несмотря на все наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.

"В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств", - подчеркнул главком.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступательные действия вдоль всей линии фронта, но наибольшее обострение наблюдается на Покровском направлении. Войска РФ подошли к городу Покровск на расстояние 11 километров. В самом городе введен длительный комендантский час и объявлена эвакуация гражданского населения.

Ранее Сырский заявлял, что в Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
NEWS
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом