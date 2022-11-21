Россиянам было не весело. Очередная вражеская база ликвидирована в Веселом под Мелитополем

Еще одна военная база российских оккупантов была ликвидирована в поселке Веселое в Мелитопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселом врагу точно было не весело - зафиксировано 3 мощных взрыва. По уточненной информации рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств", - написал он.

Федоров отметил, что в офисном здании проживал личный состав россиян, а рядом с ним дислоцировалась их военная техника.

Местные жители сообщают о существенных разрушениях в результате взрывов.