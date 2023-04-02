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Россияне вырубают и вывозят лес из оккупированного Мелитополя, - Генштаб

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Мелитополь, Воскресенье 02 апреля 2023 08:30
Россияне вырубают и вывозят лес из оккупированного Мелитополя, - Генштаб Фото: россияне вывозят деревья из Мелитополя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они незаконно вырубают и вывозят лес из Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в оккупированном Мелитополе раздались мощные взрывы. Позже стало известно, что в результате инцидента разрушены здания, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие.

Также, как сообщалось, 28 марта под Мелитополем была взорвана подстанция.

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