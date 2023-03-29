Самолет и 610 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине за сутки
По данным на утро среды, 29 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 340 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить самолет РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 172340 (+610) человек ликвидировано,
- танков - 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6966 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 2659 (+6) ед,
- РСЗО - 526 (+1) ед,
- средства ПВО - 277 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+1) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5507 (+5) ед,
- специальная техника - 288 (+1).
Как сообщалось, ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.
При этом по данным Института изучения войны, россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.
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