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Самолет и 610 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине за сутки

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Украина, Среда 29 марта 2023 09:00
Самолет и 610 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 29 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 29 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 340 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить самолет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 172340 (+610) человек ликвидировано,
  • танков - 3609 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6966 (+0) ед,
  • артиллерийских систем - 2659 (+6) ед,
  • РСЗО - 526 (+1) ед,
  • средства ПВО - 277 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+1) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5507 (+5) ед,
  • специальная техника - 288 (+1).

Как сообщалось, ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

При этом по данным Института изучения войны, россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.

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