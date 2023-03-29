Самолет и 610 оккупантов: Генштаб обновил потери России в Украине за сутки

По данным на утро среды, 29 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 340 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить самолет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, ВСУ отбили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

При этом по данным Института изучения войны, россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.

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